Suns, une si belle opportunité se représentera-t-elle ?

Jamais deux sans trois

Ils ont laissé passer la chance de leur vie !

A Phoenix on en a vu des belles équipes. Plus belles même encore que celle défaite par Milwaukee en finales NBA ce mercredi à l'occasion du 4eme succès dans la série des Bucks dans leur antre du Fiserv Forum. Pourtant,La génération exceptionnelle de 2005 emmenée par Steve Nash et Amar'e Stoudemire n'avaient atteint que la finale de la conférence Ouest tandis qu'en 1976 et en 1993, les Orange et Violet avaient échoué lors de l'affrontement ultime.Les trois finales perdues dans l'histoire de la franchise de l'Arizona l'ont été sur la même marque de 4-2. Un score maudit. En 1976, le superbe ailier Dick Van Arsdale et les Suns s'étaient incliné face aux Boston Celtics. Rebelote en 1993 contre les Chicago Bulls de sa Majesté Michael Jordan.Le fameux numéro 23 avait fait parler la foudre en affichant une moyenne de 41 points lors de ces Finales, s'octroyant une 3e bague consécutive.Lorsque Devin Booker, Chris Paul et consorts menaient 2-0 à l'entame de cette finale,en dépit d'un effectif moins sexy sur le papier que les grandes générations citées précédemment. Mais un Giannis Antetokounmpo monstrueux et les siens en ont désiré autrement, réalisant par la suite un sans faute et donc une "remontada" extraordinaire (4-2) pour offrir à Milwaukee un second titre NBA, 50 ans après le premier. Phoenix est pour sa part entré dans l'histoire en devenant la franchise non titrée à avoir le plus perdu à ce stade de la compétition. Quand on connait la difficulté d'atteindre une finale NBA, on peut se demander si une si belle opportunité se représentera un jour pour les Suns...