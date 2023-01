Steve Kerr s'excuse d'être obligé de mettre ses meilleurs joueurs au repos

A moins que les deux équipes se retrouvent en finale NBA, les fans de Cleveland ne verra pas Stephen Curry cette saison. C'est évidemment frustrant quand on a acheté sa place pour le voir jouer, mais vendredi, Steve Kerr avait choisi de laisser son meneur de jeu All-Star au repos. Choix logique puisque Curry revient de blessure, et que les Warriors étaient en "back-to-back" après la défaite de la veille à Boston.

Le coach de Golden State va aussi laisser au repos Klay Thompson, Draymond Green et Andrew Wiggins, soit quatre de ces cinq meilleurs joueurs ! Malgré ces forfaits, les Warriors vont créer la surprise à Cleveland, mais Kerr retient surtout la déception du public de ne pas avoir vu jouer Curry. "Je suis désolé pour les fans qui achètent des places en s'attendant à voir quelqu'un jouer et ils ne peuvent pas le voir..." regrette Kerr. "C'est la partie cruelle de ce métier. C'est pour cette raison que je vais continuer à plaider pour des saisons à 72 matchs."

"On ne peut plus fonctionner comme ça, et je sais que c'est un grand sujet de discussion dans la ligue"

Depuis plusieurs années, le coach de Golden State milite pour que la saison régulière soit raccourcie, et il pense qu'il y a 10 matches de trop par an. "En enlevant 10 matchs du calendrier, on a toujours l'impression qu'à 10 matchs de la fin de l'année, tout le monde a encore sa chance" estime-t-il. "Cela crée aussi suffisamment de repos pour que nous n'ayons pas à faire face à certaines de ces situations folles. Je pense que vous verriez beaucoup moins de matchs avec des forfaits de joueurs."

Pour lui, il faut changer les choses, et il est impératif que la NBA se penche plus profondément sur ce problème de calendrier et de repos des joueurs. "On ne peut plus fonctionner comme ça, et je sais que c'est un grand sujet de discussion dans la ligue" poursuit-il. "Nous avons tellement plus de données. Nous sommes tellement plus conscients de la fragilité des joueurs. Il est prouvé que si les gars sont blessés, les joueurs sont beaucoup plus susceptibles de se blesser à nouveau et de manquer plus de matchs et c'est pourquoi on assiste à ça dans toute la NBA. Tout le monde est prudent quand un gars est blessé, et on pense d'abord au long terme".