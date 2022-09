Steve Kerr prendra plaisir à viser le doublé avec les Warriors

En 2022/2023 et pour la troisième fois avec les Warriors, Steve Kerr va défendre un titre NBA. La première fois, ce fut en 2016, la seconde en 2018. En 2019, cela était quelque peu différent puisqu'il visait le triplé. Une situation agréable pour l'entraîneur quadruple champion avec Golden State. Il pense même que ses joueurs, sacrés face à Boston en juin dernier, viseront le doublé sans pression.

« Mon expérience, c’est qu’essayer de faire le doublé, c’est très plaisant. Il y a beaucoup de joie, de confiance, d’énergie lors de la seconde saison. Les joueurs seront prêts à défendre leur bien, ils adorent jouer, se battre. Tout le monde est excité. En plus, ils n’ont plus grand-chose à prouver. Pour des vétérans comme Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green ou Andre Iguodala s’il revient, il n’y a pas grand-chose à démontrer. Ils ont déjà quatre bagues. Donc ils peuvent se laisser aller et jouer librement, avec leur esprit de compétition. »

Pour l'ancien joueur de Chicago ou de San Antonio, c'est davantage la perspective d'un triplé qui est une grosse épreuve pour une équipe. Il a connu cela, en tant que joueur, avec les Bulls de Michael Jordan en 1997/1998, et sur le banc des Warriors en 2018/2019.

« Quand on a eu la chance d’en gagner deux de suite, la troisième année, c’est là qu’on entre dans le dur. C’est à ce moment-là que tout vous rattrape. Physiquement, émotionnellement, psychologiquement, c’est dur. Tous les soirs, les équipes viennent vous chercher. C’est épuisant d’être au sommet et d’avoir des gens qui vous frappent soir après soir. La troisième année, c’est un marathon et dans les derniers kilomètres, on essaie d’atteindre la ligne d’arrivée et c’est dur de gagner ainsi. »