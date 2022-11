Steve Kerr : "Personne n'aura pitié de nous"

Comme les Lakers, les Warriors ont pris la saison par le mauvais bout, et cette nuit, les champions NBA ont perdu pour la 8e fois de suite à l'extérieur. Face à Phoenix, Stephen Curry a été exceptionnel avec ses 50 points, mais le MVP des Finals 2022 ne peut pas jouer les héros tous les soirs, et le problème est collectif. Steve Kerr regrette par exemple le manque d'entrain et de liant entre les joueurs.

« Quand les choses ne tournent pas rond, un joueur réunit le groupe près de la ligne des lancers-francs, il les rassemble et il motive le groupe » souligne Steve Kerr. « Tout ça manque actuellement, et j’ai vu beaucoup de têtes baissées ce soir. Je pense qu’on s’apitoie sur notre sort alors que personne n’aura pitié de nous. Tout le monde a hâte de jouer contre nous et de nous botter le derrière. »

Un manque d'implication

Si les 29 autres équipes sont impatientes de jouer les Warriors, c'est parce que le champion NBA ne maîtrise pas son sujet, et parce qu'il y a un air de revanche. Depuis le milieu des années 2010, Golden State est la meilleure équipe de la ligue, et Curry et les siens ont donné de belles fessées, et bien pavoisé.

« Nous avons eu beaucoup de succès, beaucoup de joie et pris beaucoup de plaisir à battre les autres au fil des années et les équipes ne l’oublient pas » estime-t-il. « Ils s’amusent maintenant comme ils devraient le faire. J’ai aussi le sentiment que le sport vous récompense quand on s’implique vraiment. Si vous vous battez vraiment ensemble, les tirs rentrent, les coups de sifflet vont dans votre sens, les coupures vont dans votre sens… Il n’y a rien de tout ça, et c’est pour ça que nous sommes toujours sans victoire à l’extérieur. C’était un match d’entraînement. »