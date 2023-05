Steve Kerr pense que son trio de stars en a encore sous le capot

Champions en 2022, les Warriors sont désormais au bord de l'élimination dans ces playoffs 2023. Ils sont en effet menés 3-1 contre les Lakers en demi-finale de conférence et l'été s'annonce bouillant en Californie. Pourquoi ? Parce que Draymond Green pourrait partir cet été et Klay Thompson sera libre en 2024. Comme les finances de Golden State sont dans le rouge, il sera compliqué de garder tout le monde. Est-ce donc la possible fin du « Big Three », composé Stephen Curry – Klay Thompson – Draymond Green, qui a permis de gagner quatre titres NBA depuis 2015 ?

« Non, non, cela ne m’a jamais traversé l’esprit », répond Steve Kerr. « J’ai joué dans ces équipes des Bulls, lors de « The Last Dance », et je peux vous le dire d’expérience, même si tout le monde dit maintenant ‘Pourquoi n’ont-ils pas gardé cette équipe ensemble ?’ : cette équipe était finie, elle était en bout de course. Émotionnellement, mentalement, il n’y avait plus rien dans le réservoir. Je pense que ces gars, Steph, Klay, Draymond, ont encore beaucoup à offrir pour les années à venir. »

L'avenir pour les Warriors et pour le trio, c'est le Game 5 contre les Lakers mercredi soir. Pour préparer au mieux ce match si important, le coach a donné du repos à ses stars. « Nous nous assurons que chaque seconde entre les matches est utilisée pour préparer le match suivant, pour prendre soin de leur corps et récupérer de l’énergie. Ils se reposent mardi et ils n’auront pas de shootaround mercredi matin donc ils auront 48 heures de repos entre les rencontres. Quand le Game 5 débutera, ils auront toute l’énergie dont ils ont besoin. »