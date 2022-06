Steve Kerr : "Les Celtics, c'est mythique, c'est sûr"

"C'est une franchise incroyable, qui a une histoire incroyable. Pour moi, qui ai grandi en regardant tellement de leurs matches, c'est assez cool de me retrouver contre eux en finale" pour la première fois, a déclaré Kerr qui s'apprête à vivre sa sixième en huit ans en tant que coach, après en avoir joué cinq, pour huit titres au final (trois + cinq). Le technicien de 56 ans a vécu à Los Angeles dans les années 80 et était fan des Lakers, période "showtime". "J'ai grandi en regardant Magic (Johnson) et (Larry) Bird s'affronter. J'étais assis au dernier rang du Forum lorsque Kevin McHale a brutalement renversé Kurt Rambis, ce qui avait fait basculer la série" de la finale 1984, s'est-il rappelé.

Cette grossière faute, qui entraîna un début de bagarre, est un des incidents les plus notoires de l'histoire des finales NBA, point d'orgue d'une série âprement disputée, finalement remportée par Boston (4-3). Au début de sa carrière de joueur, Kerr a affronté les Celtics d'un Larry Bird vieillissant et se souvient d'avoir savouré chaque instant.

Les souvenirs du Boston Garden

"Certains de mes meilleurs souvenirs ont eu lieu au Boston Garden. Je me rappelle avoir commencé un match en tant que titulaire au début de ma carrière et être allé taper poing contre poing avec Bird, qui m'a dit +Bonne chance, Steve+. J'ai répondu: +Toi aussi, Larry+. En fait je me disais +mais qu'est-ce qui se passe là?+ C'était surréaliste. C'était si excitant", a-t-il raconté.

Pour Klay Thompson aussi, défier Boston fait appel à sa propre histoire, car son père Mychal faisait partie des Lakers, champions aux dépens des C's en 1987. Le shooteur des Warriors n'était pas né, mais se rappelle très bien d'avoir assisté au Staples Center au sacre de L.A. en 2010, porté par Kobe Bryant, lors du septième match contre Boston. "La boucle est bouclée, maintenant que je peux jouer contre eux en finale", a déclaré Thompson. "Je les regardais à l'université, lors de ce septième match avec mon père, et me voilà 12 ans plus tard sur le point d'affronter l'équipe que je supportais. C'est incroyable", a-t-il confié.