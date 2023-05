Steve Kerr : "Il sera inévitablement très difficile de revenir au sommet"

Est-ce que les Warriors 2023 seront les Bulls de 1998 ? Le point commun entre ces deux dynasties ? Steve Kerr. Aujourd'hui coach des Warriors, Kerr était le coéquipier de Michael Jordan en 1998. Il a vécu ce triplé, mais aussi cet arrêt brutal. Après la qualification face aux Kings, il a fait un parallèle entre ces deux époques. Une manière de dire à ses joueurs qu'il faut profiter de chaque instant.

"Qui sait ce qui va se passer cet été, mais nous vivons une époque singulière", a confié Steve Kerr à The Athletic. "Je sais que lorsque nous avons remporté le titre en 2015, c'était la première fois en 40 ans que les Warriors gagnaient un titre. J'ai fait partie des Bulls de 1998 et ils ont eu de très bonnes équipes depuis. Mais cela fait 25 ans qu'ils ne sont pas retournés en finale. Ce genre de choses est incroyablement difficile, quelle que soit la force de votre franchise. Il est rare de réunir un groupe comme celui-ci. Il y a une part de chance. Je pense qu'il faut profiter de cette chance aussi longtemps que possible, car il sera inévitablement très difficile de revenir au sommet."

Pièce maîtresse de cette dynastie Draymond Green pourrait la quitter cet été puisqu'il a la possibilité d'être free agent. C'est peut-être pour ça que, comme son entraîneur, il demande à chacun de profiter de chaque instant. "On a tendance à se projeter sur l'étape suivante, et à ne pas apprécier comme il faut le moment présent. Et puis on passe à l'étape suivante et on se dit : 'J'aurais aimé que ça se poursuive...' Pour moi et nos gars, nous allons apprécier chaque étape de ce parcours".

Une dernière danse avec LeBron James ?

Est-ce pour autant la "Last Dance" des Warriors ? C'est encore Green qui répond. "On parle de la dernière danse et c'est ce qui fait monter les choses d'un cran. Cette fois-ci, c'est vraiment spécial. Comme on est dans l'instant présent, j'ai le sentiment que c'est la plus importante" note Draymond Green à propos de la victoire dans un Game 7.

Mais pas le temps de savourer cette qualification puisque dès demain, il faut recevoir les Lakers d'un certain LeBron James. C'est la 5e fois que le meilleur marqueur de l'histoire se dresse sur la route des Warriors. C'est la plus belle rivalité de ces dernières années, et c'est aussi peut-être la dernière danse.