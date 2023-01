Steve Kerr en a eu des frissons

David Robinson, Avery Johnson, Becky Hammon, Manu Ginobili et bien sûr Tony Parker. Les plus grandes légendes de l'histoire des Spurs étaient présentes cette nuit à l'Alamodome pour vivre une soirée historique : le record d'affluence pour un match NBA. Avec 68 323 spectateurs venus célébrer les 50 ans de la franchise et accueillir les champions NBA, les Spurs effacent le record des Hawks, et les coaches et les joueurs des deux formations n'oublieront pas cette soirée.

« Ils ont passé une vidéo puis m’ont présenté, et recevoir une ovation de 68 000 fans vous donne des frissons » a ainsi témoigné Steve Kerr, ancien joueur des Spurs. « C’était une soirée vraiment unique… En ressentant cela, je sais combien j’ai eu de la chance de faire partie des Spurs. » Même sensation chez Stephen Curry : « C’était cool de les voir célébrer leurs 50 ans d’histoire et tous les grands moments de la franchise, les succès, les titres et les grands joueurs qui étaient là. C’était impressionnant à vivre et il faut donc 64 000 personnes pour qu’on signe notre meilleure performance à l’extérieur de l’année. »

Le public a vibré dans la défaite

Dans un match à sens unique où ses joueurs vont rentrer à la maison avec une grosse valise (défaite de 31 points !), Gregg Popovich s'est amusé du contraste entre un public ravi de vivre une soirée historique malgré la triste prestation des Spurs. « Les fans ont pris du plaisir, même si on s’est fait botter le derrière. Ils avaient l’air de s’amuser comme des fous, donc je pense que les ventes de bière ont bien marché ».

Micro à la main, David Robinson a annoncé que le record était battu à la fin du 3e quart-temps. Pilier de l'équipe dans les années 90, l'Amiral a rendu hommage à ce public si fidèle : " Une fois de plus, les fans des Spurs sont la référence en NBA. »