Steve Kerr défend Giannis Antetokounmpo

Depuis que Giannis Antetokounmpo a répondu sèchement mais de manière argumentée à un journaliste sur la notion de l'échec, beaucoup d'acteurs de la NBA ont réagi. Parmi eux, il y a Steve Kerr, le coach de Golden State. Il est bien placé pour en parler puisqu'il a joué avec Michael Jordan, que Giannis a pris comme exemple pour justifier son argumentation. Kerr est d'ailleurs d'accord avec le Grec : le chemin vers la réussite ne peut pas être considéré comme une suite d'échecs.

«Je constate que nous avons de la chance d’avoir Giannis parmi les grandes stars de la ligue. Non seulement pour son talent, mais aussi pour son humanité… Il a tout à fait raison », a confié Kerr avant la défaite des Warriors face aux Kings. « Est-ce qu’il y a vraiment 29 échecs dans la ligue chaque année et une équipe victorieuse ? Ça ne peut pas se résumer à ça. « Je regarde les gars bosser chaque jour, et ils travaillent tellement dur et ils s’investissent tellement. Donc quand ils entendent des mots comme « embarrassés » ou « honteux »… Mais pourquoi quelqu’un de Milwaukee devrait avoir honte parce qu’il a perdu une série de playoffs ? Giannis a raison, personne ne devrait l’être. A partir du moment où tu t’es entraîné, que tu as fait les efforts nécessaires, ce qu’on sait qu’ils ont fait, c’est le sport de haut-niveau qui est comme ça. »

Au passage, il évoque aussi le cas des entraîneurs, parfois coupé après une contre-performance. Vendredi, il a découvert que JB Bickerstaff était critiqué après l'élimination des Cavaliers face aux Knicks, et il trouve ça écoeurant.

"Ce gars a complètement remis la franchise sur pieds, si on repense à où en était Cleveland il y a deux ans. JB est l’un des meilleurs coachs de la ligue, il a fait un boulot phénoménal, et donc quand tu lis ce genre de choses, c’est un peu déroutant. Mais c’est le monde dans lequel on vit, et on sait tous pour quoi on a signé en s’y engageant. Donc c’est bien d’avoir des représentants comme Giannis ».