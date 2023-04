Stephen Curry vote pour Joel Embiid comme MVP

La course au MVP risque d’être l’une des plus serrées de l’histoire tant Joel Embiid, Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo ont tous les trois des arguments à faire valoir. Le Camerounais des Philadelphia 76ers court de son côté après son premier trophée, là où le Serbe des Denver Nuggets et le Grec des Milwaukee Bucks ont déjà été récompensés deux fois.

C'est peut-être pour ça que Joel Embiid semble avoir la faveur de ses pairs, de nombreux joueurs prenant position pour qu’il soit (enfin) récompensé.

"Je dirais Joel" a ainsi répondu Stephen Curry lorsqu’on lui a demandé qui méritait à ses yeux de remporter le trophée, désormais appelé “trophée Michael Jordan”. "Quel que soit votre choix, ce sera comparé à Jokic ou Giannis. Mais Joel a fait un bond en avant que peu de gens soupçonnaient car il était déjà dominateur. Ce bond en avant a fait tourner les têtes, et placé Philly dans une très bonne position. Si j'avais la possibilité de choisir, ce serait lui".

Joel Embiid a de toute façon de solides arguments, comme le fait d’être meilleur marqueur de la ligue, avec 33.0 points de moyenne, en plus de ses 10.2 rebonds et 4.2 passes de moyenne.