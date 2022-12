Stephen Curry vise une très longue carrière

Alors que LeBron James brille encore à bientôt 38 ans, Stephen Curry se verrait bien encore jouer quatre ou cinq ans. Sous contrat avec les Warriors jusqu'en 2026, il aura justement 38 ans à la fin de son contrat, et il prévient qu'il n'entend pas prendre une retraite anticipée.

"Il n’y a aucun moyen de sauter les étapes, de faire avance rapide. C’est comme ça qu'on en est arrivé là, et ça ne sert à rien de se précipiter pour deviner combien de temps on pourra encore jouer. Le corps le fera savoir. Mais je ne me vois pas ralentir de sitôt".

Une année 2022 faste

Alors que son début de carrière avait été gâchée par des blessures à répétition, Curry est devenu un monstre d'endurance et de régularité. Cette saison, il est dans la course au MVP, même si le bilan des Warriors l'empêche de se mesurer pour l'instant à Jayson Tatum et Giannis Antetokounmpo. Mais son année 2022 a été exceptionnelle avec un 4e titre de champion NBA, un premier trophée de MVP des Finals, et ce titre de meilleur sportif de l'année pour Sports Illustrated.

« J’ai parlé à Tom Brady, à propos de sa situation à ce stade de sa carrière, alors qu'il il joue toujours à un niveau élevé à 44 ans, et son conseil était simplement de prendre les années les unes après les autres » conclut le meneur des Warriors.