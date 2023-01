Stephen Curry vise un retour pour le 13 janvier

A le voir sauter dans tous les sens pour féliciter Klay Thompson ou Kevon Looney, on se dit que Stephen Curry va mieux, et surtout son épaule droite, meurtrie depuis la rencontre face aux Pacers le 14 décembre dernier. Au départ, on évoquait une absence d'environ trois à quatre semaines, et le timing devrait être respecté.

En effet, les Warriors ont annoncé que le meneur All-Star effectuerait de nouveaux tests ce samedi, et si tout se passe bien, son retour sur les parquets sera prévu pour le 13 janvier prochain pour le déplacement à San Antonio. Dans l'idéal, Curry aurait aimé reprendre à domicile face au Magic ou aux Suns, mais ce sera donc pour le prochain "road trip" des Warriors.

« Il s'entraîne sur le terrain, et la marque de deux semaines pour le réévaluer est pour ce week-end », a confirmé le GM Bob Myers. « Il n'y a pas eu de contretemps, donc on a bon espoir pour vendredi. C'est ce que nous ciblons pour son retour, quelque chose dans cette fourchette. Il n'a pas eu d’entrainement avec contact, mais il fait tout le reste. Il a l'air d'être le même joueur, avec un manchon à l’épaule et au bras en plus ».

Rappelons que les Warriors, battus cette nuit par les Pistons, doivent composer avec une infirmerie pleine à craquer. Outre Curry, Andrew Wiggins est absent depuis un mois en raison d'une blessure aux adducteurs, et les deux ont été rejoints par Jonathan Kuminga, JaMychal Green et James Wiseman.