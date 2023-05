Stephen Curry prend Scoot Henderson sous son aile

C'est ce soir que l'on connaîtra le nom de l'équipe qui aura l'immense privilège de choisir en 1er dans la Draft, et donc de sélectionner Victor Wembanyama. Mais le Français n'est pas le seul phénomène de cette cuvée 2023, puisque son très probable dauphin est promis à un avenir tout aussi brillant. Il s'agit de Scoot Henderson, un arrière comparé à Ja Morant et Russell Westbrook, et Wembanyama l'avait d'ailleurs défié en octobre dernier lors de sa "tournée promotionnelle" à Las Vegas.

Moins médiatisé que "Wemby", Henderson a réalisé une très bonne saison en G-League avec l'Ignite, au point de taper dans l'oeil de Stephen Curry. Le meneur All-Star a ainsi décidé de s'occuper de ses intérêts pour la suite de sa carrière. « J’observe Scoot et sa famille depuis un moment maintenant et je suis plus qu’impressionné par ce qu’il a accompli jusqu’à présent », explique le meneur des Warriors dans un communiqué. « Je suis enthousiaste à l’idée de le voir prendre le contrôle de son avenir et de le voir grandir. Nos valeurs sont profondément communes quand il s’agit de donner la priorité à la famille, de se donner à fond et d'apprécier les privilèges de la vie. […] Quand je me tourne vers l’avenir de la NBA et du monde du sport en général, Scoot incarne la prochaine évolution du jeu au fil des années et il démontre l’importance de jouer pour quelque chose de plus grand que soi. »

Concrètement, par le biais de sa société, SC30 Inc, Stephen Curry aidera Scoot Henderson et sa famille (en particulier sa soeur) sur le plan sportif et extra-sportif, avec un accompagnement dans les affaires, les médias et les réseaux sociaux. « Je suis ravi de pouvoir établir ce genre d’alliance unique en son genre avec Stephen et son équipe », a régi Henderson. « C’est une opportunité incroyable, un rêve devenu réalité, puisque j’ai grandi en le regardant sur et en dehors des parquets. Sa réussite m'inspire et je veux apprendre de Stephen et son équipe, pour prendre les commandes de mon avenir. »