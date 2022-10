Stephen Curry pense toujours à Brittney Griner

Mardi soir, Stephen Curry et les Warriors recevaient leur bague de champion pour fêter le titre remporté l'été dernier contre Boston. Le meneur de jeu de Golden State a pris la parole avant la rencontre face aux Lakers et a eu quelques mots pour Brittney Griner, sa compatriote toujours emprisonnée en Russie.

« Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Brittney Griner. Elle a 32 ans", a rappelé le MVP des Finals 2022. "Nous voulons que chacun continue de penser à elle, et nous prions car cela fait 243 jours qu’elle est incarcérée à tort en Russie. Nous espérons qu’elle rentrera bientôt à la maison et que tout le monde mettra du sien pour la ramener. »

La joueuse de WNBA est détenue depuis février dernier et a été condamnée à neuf années de prison pour possession de stupéfiants. Elle a fait appel et attend toujours un second procès, alors que les négociations entre les États-Unis et la Russie pour un échange de prisonniers sont à l'arrêt.