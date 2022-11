Stephen Curry n'est pas surpris par sa forme d'enfer

« Ce n’est pas vraiment une surprise, c’est ce à quoi je m’attendais. » À l’entendre, Stephen Curry savait qu’il allait signer un gros début de saison. Après 11 matchs dans cet exercice, le meneur des Warriors est même parti sur les bases de sa meilleure saison personnelle : 32,6 points (51,2% aux tirs, 43,1% derrière l’arc et 93% aux lancers-francs), plus grosse moyenne en carrière jusqu’ici, et 6,9 passes par match.

Une efficacité monstre qui pourrait lui permettre de réintégrer le fameux club des « 50/40/90 » (50% aux tirs, 40% à 3-points et 90% aux lancers). Il avait déjà réussi cet exploit à l’issue de la saison 2015/16, celle de son élection de MVP à l’unanimité.

« Pour les joueurs qui prennent un volume important de tirs, on parle souvent d’efficacité, de placer des standards. Et c’est dur à faire. Mais c’est quelque chose que je m’efforce de faire, car je sais les efforts que cela demande. Particulièrement les 50% aux tirs, à cause de toute l’attention de la défense. Donc si je peux être efficace et productif, tout en postant de tels chiffres, c’est quand même plutôt bon signe », développe le meneur.

Boosté par le titre

Comment expliquer son départ canon ? « En grande partie, [mon niveau de jeu actuel] est dû à la confiance engrangée après la saison dernière, et le titre. Puis j’ai beaucoup bossé durant l’été, donc je suis arrivé très confiant pour cette nouvelle saison », rétorque l’homme aux quatre titres de champion.

Ses prestations permettent de tirer Golden State vers le haut alors que les champions NBA en titre connaissent un début de saison compliqué (quatre victoires - sept défaites). Mais son feu d’artifice offensif permanent ne permet pas de masquer les soucis collectifs de l’autre côté du terrain.

« L’attaque ne nous inquiète pas. Ce sont les autres compartiments qui nous empêchent de devenir l’équipe que nous voulons être. Et de ce point de vue, nous sommes tous dans le même bateau. On doit tous jouer avec une énorme énergie, car la différence entre un bilan de sept victoires - quatre défaites et quatre victoires - sept défaites, c’est la défense », rappelle le shooteur, dont l’équipe n’a que la 27e défense de la ligue pour le moment (115.8 points encaissés sur 100 possessions).