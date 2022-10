Stephen Curry et Klay Thompson répondent à Charles Barkley

Klay Thompson vit un début de saison difficile. Les Warriors sont prudents avec lui donc son temps de jeu est limité. Il ne tourne qu'à 12.6 points de moyenne, et surtout, ses pourcentages au shoot sont loin de son réel niveau : seulement 34 % de réussite et 31 % à 3-pts. Après la défaite contre Phoenix, durant laquelle Thompson a été expulsé, Charles Barkley, consultant sur TNT, a estimé que le quadruple champion ne pourrait plus jamais être le même joueur qu'avant ses deux grosses blessures : les ligaments croisés en 2019, le tendon d'Achille en 2020.

Des propos qui ont touché le principal intéressé. « Cela fait mal quand quelqu’un comme Charles, avec la plateforme qu’il possède, dit que vous n’êtes plus le même joueur. Sérieux, sans blague… Je me suis déchiré le ligament croisé antérieur puis le tendon d’Achille deux années de suite et j’ai quand même aidé l’équipe à gagner un titre. Ça fait mal d’entendre ça. Mec, j’ai fait tellement d’efforts pour revenir à ce point, et c’en est même difficile à dire, pour être le joueur que je suis aujourd’hui.

Thompson demande simplement un peu de patience après avoir manqué deux saisons pleines. En attendant, il va se servir des commentaires de l'ancienne star de Phoenix pour se motiver encore plus. « J’ai joué 57 matchs en trois ans. Donnez-moi un peu de temps pour retrouver ça. C’est dur d’entendre quelqu’un dire ça… Qui a vécu la même chose et en est revenu meilleur ? Je ne sais pas, ça m’a fait mal au cœur d’entendre ça. Mais je vais l’intérioriser et cela va me servir de motivation pour faire mieux encore. Je suis très fier de ce que nous avons accompli l’année dernière et j’ai l’impression d’y avoir joué un rôle important. Je ne vais pas laisser ces blessures être une béquille pour moi. Je vais faire une grande année – misez là-dessus. »

Stephen Curry est également revenu sur les déclarations de Charles Barkley pour logiquement prendre la défense de son coéquipier, mais aussi pour glisser un petit tacle au champion olympique 1992. « Les critiques font partie de notre succès. On sera toujours dans la lumière et les gens font toujours attention à notre manière de jouer. Ils savent que leurs commentaires, négatifs ou positifs, vont faire réagir. Mais c’est intéressant car certains de ces gars ont oublié à quoi ils ressemblaient en fin de carrière… Donc, on peut toujours lui balancer des trucs, la réalité, c’est que Klay est là, il nous a aidés à gagner des titres malgré deux années en enfer. Et comme l’a dit le coach, Klay a déjà connu des périodes comme celles-ci avant ses blessures. »