Stephen Curry a piégé la défense des Raptors

Juin 2019. Les Warriors défient les Raptors en finale NBA, et pour contrer Stephen Curry, Nick Nurse décide de sortir une "boîte" ("box-and-one"). C'est très rare en NBA, mais le coach de Toronto prend le risque, et il envoie notamment Fred VanVleet sur le meneur All-Star. On connaît la suite...

Près de quatre ans plus tard, Nurse n'a pas changé de stratégie, et cette nuit, dès l'entre-deux, VanVleet a collé Curry pour l'empêcher de prendre des tirs à 3-points, et même de recevoir la balle. Face à une défense très haute pour empêcher les tirs à 3-points de Klay Thompson, Jordan Poole et de lui-même, le meneur All-Star a simplement pris ce que la défense lui donnait, et il a d’abord déjoué la « boîte » de Fred VanVleet. Pour cela, les Warriors ont eu la bonne idée de servir Stephen Curry dans le dos de la défense, et le leader de Golden State a multiplié les coupes vers le cercle, mais aussi les pénétrations. Résultat : 13 points dans le premier quart-temps avec cinq lay-up, et un seul panier primé !

« C’est à cause de leur manière de défendre, et ça m’a ramené quelques années en arrière » reconnaît Curry. « Ils possèdent de grands athlètes et ils essaient d’en tirer profit. Face à ça, le but est de pénétrer, de trouver les joueurs démarqués, ou même d’aller au cercle pour finir. Il faut essayer d’en tirer profit, surtout face à une défense qui change tout le temps sur les écrans. Je me suis fait contrer une fois, mais ça offre beaucoup d’opportunités. »

Seulement 8 tirs à 3-points tentés

La suite sera du même tonneau eu retour des vestiaires, Stephen Curry enchaîne lay-up compliqué et passe pour Kevon Looney. Et dès que la défense lui laisse un peu d’espace de loin, il sanctionne à 3-points ! Finalement, il faut attendre le dernier quart-temps pour voir un panier à 3-points dont il a le secret : à 9 mètres avec la chute derrière. Il harangue la foule, et les Raptors s'inclinent sous ses coups de boutoir : 129-117. Pour Curry, la ligne de stats est belle : 35 points, 11 passes et 7 rebonds à 13 sur 21 aux tirs, dont 4 sur 8 à 3-points. « Toronto n’est pas une équipe impressionnante aux contres, en revanche, c’est une équipe d’intercepteurs et ils provoquent des balles perdues. Si vous exécutez bien les systèmes, il y a des ouvertures dans la raquette » conclut Steve Kerr.