Steph Curry a fait taire le Madison Square Garden

352 jours après une victoire sur Detroit, 2 000 supporters des Knicks ont pu revenir au Madison Square Garden pour assister au match contre Golden State (106-114). La soirée s'est terminée sur une défaite frustrante mais l'ambiance était au rendez-vous ! Même les 37 points de Steph Curry n'ont pas complètement gâché la fête. Il faut dire que ce retour du public est tombé au bon moment. Quelques heures avant l'entre-deux, la sélection de Julius Randle au All-Star Game a été officialisée. A la présentation des équipes et à chacun de ses passages sur la ligne de lancers francs, l'intérieur qui a terminé le match avec 27 points, 10 rebonds et 7 passes décisives a été accompagné par des « MVP ! MVP ! » qui descendaient des tribunes. « C'était un moment vraiment spécial. C'est tout ce dont un joueur de basket peut rêver. Ces instants étaient incroyables et chargés en émotion » a reconnu le premier joueur des Knicks retenu pour le match des étoiles depuis Carmelo Anthony en 2017.

« J'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux »

Comme à son habitude, La Mecque du basket était survoltée. Même limitée à 10% de sa capacité, la salle new yorkaise s'est enflammée pour les exploits de Derrick Rose (16 points, 4 rebonds, 8 passes décisives) et a longtemps cru que les Knicks allaient équilibrer leur bilan. Dans le dernier quart-temps, les hommes de Tom Thibodeau ont tout donné pour remonter un déficit de neuf points et égaliser à 97-97 devant les traditionnels guests dont l'acteur Tracy Morgan ou Justin Tuck, l'ancien joueur des Giants. « Les supporters ont apporté une bonne énergie. Ils n'étaient que 2 000 mais c'était bien de les avoir avec nous. On a apprécié leur retour et leur soutien » a savouré le coach des Knicks malgré la défaite. « Ils ont beaucoup apporté avec leur excitation. J'espère que les choses iront de mieux en mieux pour permettre à un plus grand nombre de fans de revenir » a acquiescé Derrick Rose.

Et d'un coup, les sifflets se sont multipliés...

Poussés par un sixième homme transcendé, les Knicks se sont accrochés jusqu'à l'entame de la dernière minute pour résister aux 37 points, dont 11 dans le dernier quart-temps, de Steph Curry. En vain. Quand un challenge de Tom Thibodeau n'a pas été concluant après une faute de RJ Barrett sur Kelly Oubre, les Warriors se sont définitivement échappés (+5). Et l'ambiance a changé. Les sifflets à destination des hommes de Steve Kerr et des arbitres ont redoublé d'intensité puis un silence de cathédrale s'est installé. La preuve qu'en un an, rien n'a vraiment changé au MSG. Même dans une saison particulièrement réussie, c'est avec une défaite que les supporters des Knicks ont pu retrouver leur équipe.