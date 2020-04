Sports US - Trump : « Il faut que nos sports reviennent »

Ce mardi, lors de sa conférence de presse quotidienne liée à la pandémie de coronavirus, Donald Trump, le président des Etats-Unis, a dévoilé une liste de personnalités de tous les domaines (finances, politique, nouvelles technologies, sports…) qui allaient le conseiller pour savoir quand et comment rouvrir le pays, alors que la pandémie a déjà tué plus de 26 000 personnes aux Etats-Unis.

Concernant le sport, le président américain n’a pas caché qu’il était en manque, comme beaucoup de ses compatriotes : « Nous avons besoin que nos sports reviennent. Je suis fatigué de regarder des matchs de baseball qui datent d’il y a quatorze ans. Mais je n’ai pas trop le temps de regarder en ce moment. Je regarde un batteur, et après je retourne travailler », a-t-il déclaré.

Quelques heures plus tard, le journaliste toujours bien informé de The Athletic Shams Charania a révélé que le président tiendrait une conférence téléphonique mercredi avec les dirigeants des plus grandes Ligues sportives (NFL, NBA, MLS, NHL, MLB…), mais aussi avec les propriétaires respectifs des Dallas Mavericks (NBA), des New England Patriots (NFL) et des Dallas Cowboys (NFL).

President Trump: "We have to get our sports back. I'm tired of watching baseball games that are 14 years old." pic.twitter.com/FSUKLHI5U0

— The Hill (@thehill) April 14, 2020

Il y a dix jours, Donald Trump avait déjà réuni douze dirigeants des plus grandes Ligues et déclaré qu’il espérait que la saison NFL, le sport n°1 aux Etats-Unis, pourrait débuter comme prévu en septembre, et que les sports actuellement interrompus, comme la NBA (basket) ou la NHL (hockey) puissent reprendre au plus vite.