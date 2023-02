Spencer Dinwiddie prêt à être décisif avec les Nets

« Oh, ça ne me dérange pas de m’en occuper », formule Spencer Dinwiddie. S’occuper de quoi ? De mettre des paniers dans les moments importants lorsque les Nets, désormais privés de la paire Kevin Durant - Kyrie Irving, en auront le plus besoin.

« On a beaucoup de supers joueurs. Cam (Thomas) a aussi conclu quelques matchs. Là où les stars vous manquent, c’est que vous avez le bénéfice du doute […] Si on parle de rentrer des tirs de la gagne, le tir en lui-même ? Oh, je suis celui qui en a le plus dans la ligue. Alors fais appel à moi et c’est panier », assure l’ancien joueur des Mavs.

Excès de confiance ? Pas vraiment. Ces dernières années, le meneur s’est fait une spécialité de rentrer des tirs « clutchs ». Depuis 2017, il est le troisième joueur, derrière DeMar DeRozan et Nikola Jokic, à avoir converti des paniers pour redonner l’avantage à son équipe dans les 10 dernières secondes du quatrième quart-temps ou de la prolongation d’un match.

Auteur d’un tir de la gagne la saison passée sous le maillot des Mavs et sur le parquet… des Nets, l’ancien coéquipier de Luka Doncic n’a pas moins confiance et ses nouveaux coéquipiers pour sanctionner. « J’ai confiance en la plupart des gars de cette équipe : Joe (Harris), Cam (Thomas), Cam (Johnson), Mikal (Bridges). Et, comme je l’ai dit, je suis celui qui en a le plus dans la ligue donc fais appel à moi et c’est panier. »