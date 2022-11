Sorti du cinq majeur, Evan Fournier accepte tant bien que mal son nouveau rôle

Rejoindre les Knicks était un rêve pour Evan Fournier. Mais après une première saison décevante sur le plan collectif, puisque New York a raté les playoffs, le voilà désormais sorti du cinq majeur par Tom Thibodeau depuis deux matchs.

"C'est comme ça. C'est ma 11e année dans la ligue" a-t-il réagi. "Donc je sais qu'il peut se passer beaucoup de choses. On le voit chaque année. L'an dernier avec Kemba (Walker). Je vais faire de mon mieux avec ce qu'on me donne, pour essayer de peser sur les victoires et être un bon coéquipier. C'est tout ce qu'on peut demander. Juste faire de mon mieux. Être un professionnel et gérer tout ça à partir de là. En faisant mon travail."

Pour Evan Fournier, Tom Thibodeau "n'a pas à se justifier, il a pris une décision." Le coach préfère se passer du shoot du Français, qui a pourtant battu le record (241) de 3-points de la franchise l'an passé, pour faire confiance à des joueurs plus solides défensivement (Quentin Grimes, Cam Reddish) aux côtés de Jalen Brunson.

"Rien ne change vraiment pour l'approche du match" assure le Français. "C'est la même approche. Vous devez faire de votre mieux avec ce qui vous est donné. C'est tout."