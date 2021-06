Sixers : Embiid, l’inquiétude ?

C’est la star incontestée des Sixers. Sans qui ils n’auraient sûrement pas fini la saison régulière à la première place de la conférence Est. Finaliste pour le titre de MVP, avec le favori Nikola Jokic et Stephen Curry, Joel Embiid n’aura joué que 11 minutes lundi soir, lors du quatrième match de la série du premier tour des play-offs face aux Wizards. Victime d’une lourde chute dans le premier quart temps, le pivot camerounais aura tout de même eu le temps de compiler 8 points, 6 rebonds et 2 passes dans ce court laps de temps.



Et si on a pu craindre pour son dos, qui lui cause régulièrement des soucis, la franchise de Philadelphie a communiqué sur sa blessure, expliquant que celui qui réussit la meilleur saison de sa carrière et tournait 29.3 points (à 67.4%) depuis le début des play-offs, avait en fait été touché au genou droit. Un point plus détaillé sera fait par la suite. Sans lui, les Sixers, qui menaient 3-0 et pouvaient infliger un coup de balai à ses adversaires, se sont finalement inclinés dans la capitale américaine (122-114), le duo Russell Westbrook (19 points, 21 rebonds et 14 passes)–Bradley Beal (27 points) étant bien aidé par Rui Hachimura (20 points et 13 rebonds).

Pourra-t-il rejouer mercredi ?

"Une fois que Jo est sorti, on ne faisait plus aussi bien circuler la balle, a ensuite constaté Ben Simmons, auteur d’un double-double (13 points et 12 rebonds), souffrant aux lancers-francs (5/11), notamment dans le money-time, où les Wizards faisaient exprès de faire faute sur lui. On a un peu arrêté de jouer collectif et on n’a pas réussi à faire de stops, ce qui est une grosse partie de notre attaque, et ça nous a fait un peu mal." Et si Tobias Harris (21 points, 13 rebonds et 5 passes) a tenté de compenser offensivement, il ne s’est pas montré particulièrement adroit (8/24).



Il a ensuite reconnu qu’il savait juste qu’Embiid ne reviendrait pas, mais sans plus de précisions. Le Camerounais est espéré pour le prochain match, mercredi, mais rien n’est moins sûr. La dernière fois qu’il s’est blessé sur ce parquet de la Capitol One Arena, c’était en mars, et il avait ensuite manqué dix matchs consécutifs…