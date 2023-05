Shaquille O'Neal poursuivi par les huissiers

Au moment de la remise du trophée Kareem Abdul-Jabbar à Stephen Curry, Shaquille O’Neal a ironiquement remercié Stephen Curry de l’avoir mis dans le pétrin…

De quoi parlait le « Shaq » ? En fait, lui et le meneur des Golden State Warriors ont fait la promotion de FTX, une plateforme d’échange de cryptomonnaies en faillite, et ils sont visés dans le cadre d’un recours collectif par des clients lésés. Depuis des mois, Shaquille O’Neal esquivait les huissiers qui tentaient de lui remettre son assignation. Même chez lui ou dans les bureaux de TNT.

Sauf que mardi soir, sa présence était annoncée à Miami, pour commenter la rencontre entre les Celtics et le Heat en finale de conférence, et un huissier en a donc profité pour venir à sa rencontre et lui remettre le document…

« Nous avons vu dimanche que Shaq présentait le match Heat/Celtics depuis le podium de la salle et nous l’avons également vu se promener plusieurs fois dans la salle pour vers Pat Riley de l’autre côté du terrain », a déclaré un avocat des plaignants. « En conséquence, nous avions juste prévu de lui remettre les papiers lors du match de mardi soir. Notre huissier s’est approché du plateau, et comme on peut le voir à la télévision, de nombreux fans de Heat se tenaient juste à côté de la cabine de télévision. L’huissier a vu Shaq et lui a donné les deux exemplaires du document. »