Shaedon Sharpe au Slam Dunk Contest sans pression

C’est le premier participant connu pour le prochain Slam Dunk Contest. Hyper spectaculaire et aérien, Shaedon Sharpe a ainsi accepté l’invitation de la ligue afin de participer au prochain concours de dunks, qui aura lieu à Salt Lake City, le 18 février.

« Maman et papa voulaient que je le fasse, alors pourquoi pas » a-t-il expliqué. « C'est ma famille et même mes amis qui m'ont dit : 'Tu devrais le faire'. Je ne fais pas vraiment de concours de dunks, mais puisque la NBA m'a demandé de le faire, je me suis dit : 'Pourquoi pas ?' ».

Le jeune Canadien de 19 ans n’a pas encore de plan ou de dunks en tête, mais étant donné ses qualités athlétiques, il a de quoi offrir quelques jolis dunks…

« Je n'y ai pas trop pensé. Je pourrais juste partir du haut, voir ce que je peux faire. Je vais m'entraîner un peu mais je ne sais pas. Tout ce qui me vient en tête, je le ferai ».

Il peut d’ailleurs s’appuyer sur l’expérience de son coéquipier, Anfernee Simons, vainqueur du Slam Dunk Contest, pour préparer au mieux l’évènement.

« Je devrais peut-être parler à Ant (Simons), voir ce qu'il a fait, voir ce que je peux essayer de faire dans le concours. Je me disais que si Dame vient, j'utiliserai Dame parce que nous avons cette connexion avec les passes, les dunks et tout ça. Donc je vais probablement utiliser un coéquipier » conclut Shaedon Sharpe.