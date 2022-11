Shaedon Sharpe a comme un air de Vince Carter

Les Blazers réussissent un très bon début de saison et parmi les bonnes nouvelles, on peut souligner les performances de Shaedon Sharpe. Le rookie débute plutôt bien sa carrière avec 9 points de moyenne après neuf matches. Il est même titulaire depuis quatre rencontres. Surtout, le jeune joueur est très, très spectaculaire. Il a montré son énorme détente contre les Rockets, avec deux gros dunks de suite. Pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers et des fans de la ligue.

Un spectateur tout particulier a notamment apprécié de telles envolées. « Quand tu peux regarder le cercle droit dans les yeux, c’est que tu peux atteindre l’étage du dessus », a déclaré Vince Carter. « Quand tu arrives à faire réagir tes propres coéquipiers, et le public, comme ça, c’est que tu es déjà à très haut niveau ! »

Le Canadien a évidemment apprécié les propos de l'ancien All-Star de Toronto, véritable légende du dunk en NBA. « C’est plutôt sympa de savoir que Vince Carter a vu la vidéo de mon dunk. Il est l’un des joueurs les plus explosifs de l’histoire à mon avis. C’était cool de voir sa réaction. Gamin, je le regardais jouer et réussir des actions incroyables. J’ai vraiment étudié son jeu, surtout avec ses qualités athlétiques. »

Son coach Chauncey Billups, qui fut All-Star et joueur à la même époque que Vince Carter, dans les années 2000, fait lui aussi le lien entre les deux hommes. En plus de voir en Sharpe du Brandon Roy, ancienne star de Portland qui fut malheureusement plombée par les blessures. « C’est fou ce que je vais dire, mais honnêtement, il me rappelle un peu Brandon Roy. Avec sa manière de jouer à son rythme et avec son élégance », commence le MVP des Finals 2004. « Mais il me rappelle aussi Carter, simplement à cause de ses qualités athlétiques, sa prestance, sa grâce. Ce sont évidemment deux énormes joueurs, mais il a bel et bien ce type de potentiel. »