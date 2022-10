Seth Curry et Joe Harris manqueront le premier match des Nets

La saison dernière, Joe Harris et Seth Curry ont été gênés par leur cheville gauche. Le premier n'a joué que 14 matches et s'est fait opérer deux fois. Le second a été longtemps diminué et a profité de l'intersaison pour également passer sur le billard.

Alors que les Nets entament leur saison mercredi soir contre les Pelicans, la franchise a confirmé que les deux shooteurs seront indisponibles pour ce premier match. Mais Steve Nash s'est voulu rassurant.

« Je ne suis pas inquiet, plutôt positif et optimiste », a déclaré le coach. « Ce n’est simplement pas aussi simple avec des joueurs qui ont été opérés. Ce n’est pas toujours évident, parfois il y a des soucis d’adaptation. Là, on parle davantage de ça que d’une inquiétude ou d’un signal d’alarme. »

Aucun des deux joueurs n'a connu de rechute pendant sa rééducation et ils devraient rapidement revenir à la compétition. « C’est tout à fait normal ces petits soucis après des opérations », a précisé Nash.