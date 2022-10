Seattle a envoyé un message fort à Adam Silver

La présaison NBA s’est arrêtée à Seattle pour un match entre les Los Angeles Clippers et les Portland Trail Blazers. Un cadeau de la part de la Grande Ligue que la Cité Emeraude a voulu utiliser… pour envoyer un message à Adam Silver, le commissionner.

Car la Climate Pledge Arena, version rénovée de la Key Arena, l’ancienne salle des Seattle SuperSonics, était pleine comme un oeuf, avec 18 440 fans présents et bruyants. Patron des Clippers, Steve Ballmer était là pour chauffer la foule avant le match.

« Je suis tellement heureux de voir la Climate Pledge Arena, ce bâtiment fantastique, s’illuminer ce soir. Je suis tellement heureux que nous jouions contre les Blazers de Portland … Je veux savoir si vous êtes d’accord avec moi. J’ai vu des milliers de matchs de basket à Seattle, chez les enfants, en AAU, chez les pros, à l’université… Alors, si c’est une ville de basket, bon sang, je veux l’entendre » a-t-il ainsi lancé.

Les fans de Seattle ont bien entendu le message, exprimant leur passion pendant tout le match. Il faut dire que la ville rêve de retrouver ses Sonics, partis à Oklahoma City pour devenir le Thunder en 2008. Pour cela, il faudra une expansion de la NBA et la création de nouveaux clubs. Mais alors qu’on en parle de plus en plus, Seattle est clairement en tête sur la liste d’attente…

"Ce que je peux dire, c'est que nous avons l'attention d'Adam Silver", a conclu Bruce Harrell, le maire de la ville. "Ils ont compris la taille de la ville et du marché qu'il y a ici à Seattle. Même lorsque mon ami et mon frère Jamal Crawford a reçu LeBron (James) et d'autres ici cet été, les fans sont venus. Très franchement, nous avons le financement. Nous avons l'immobilier. Nous avons les fans. C'est ce que des soirées comme celle-ci signifient pour moi."