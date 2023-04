Saison terminée pour Victor Oladipo

Déjà privé de son shooteur Tyler Herro pour six semaines, le Heat va finir ces playoffs sans Victor Oladipo. Doublement All-Star et déjà victime de plusieurs graves blessures depuis 2018, Oladipo s'est rompu le tendon rotulien du genou gauche dans le 4e quart-temps du Game 3 face aux Bucks.

L'ancien arrière des Pacers et du Thunder a tenté une pénétration et il s'est effondré près du socle du panier. Porté par ses coéquipiers vers le vestiaire, Oladipo a ensuite passé une IRM, qui a révélé la gravité de la blessure. Une blessure rare qui nécessite une opération et une longue convalescence.

Sous contrat pour la saison prochaine s'il fait jouer sa "player option", Oladipo devrait manquer six à neuf mois de compétition, et c'est une rechute de plus pour lui qui n'a joué qu'une centaine de matches en quatre ans.

Pour le Heat, c'est un blessé de plus, et Erik Spoelstra va devoir tirer un peu plus sur Jimmy Butler, et donner davantage de temps de jeu à Gabe Vincent, Duncan Robinson ou encore Cody Martin. Avec Oladipo, Miami perd un créateur et un défenseur, et même s'il n'avait plus retrouvé son meilleur niveau, et il était capable d'apporter 15 à 20 minutes de bon basket, comme la nuit dernière avec ses 8 points, 2 rebonds, 2 interceptions et 1 contre.