Saison terminée pour Brandon Clarke !

Les Grizzlies ont vécu un samedi noir ! Giflés à Denver, les numéros 2 de la conférence Ouest ont découvert que Ja Morant s'amusait avec une arme à feu, que Dillon Brooks serait suspendu ce soir face aux Clippers, mais aussi qu'ils devraient se passer de Brandon Clarke pour la fin de saison !

Joker de l'équipe depuis plusieurs saisons par ses qualités athlétiques et son opportunisme, l'intérieur s'est rompu le tendon d'Achille gauche. Une blessure qui devrait l'éloigner des terrains pendant 9 à 12 mois ! C'est à la fin du premier quart-temps face aux Nuggets que Clarke s'est blessé. Après un lancer-franc raté, il veut se mêler à la bagarre au rebond, et sur son appui, le tendon lâche. Il s'écroule en tenant le mollet, et comme pour toute blessure sans contact, on craignait hélas le pire.

Prolongé pour 52 millions de dollars sur quatre ans en octobre dernier, Clarke apportait plus de 10 points et 5 rebonds par match en sortie de banc. C'est un gros coup dur pour Memphis, d'autant plus que Jaren Jackson Jr, l'ailier-fort titulaire, est fragile et qu'il a une tendance à faire beaucoup de fautes. Comme Steven Adams est aussi à l'infirmerie, on peut s'attendre à ce que les Grizzlies signe un intérieur supplémentaire pour finir la saison.