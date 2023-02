Saison blanche pour Lonzo Ball

On n'a plus vu Lonzo Ball sur un parquet depuis 13 mois, et il faudra attendre, au mieux, la rentrée prochaine pour le revoir... Mardi, la direction des Bulls a annoncé que son meneur de jeu était insuffisamment remis de sa blessure au genou, et qu'il était préférable de laisser à l'infirmerie jusqu'à la fin de la saison !

«Malgré des améliorations significatives sur le plan de la force et sur le plan fonctionnel au cours des derniers mois, Lonzo Ball continue de ressentir de l’inconfort qui limite ses performances dans les exercices liés au basket de haut niveau » écrit dans un communiqué le vice-président de la franchise, Arturas Karnisovas. « Au regard de la durée requise pour atteindre le niveau de forme physique nécessaire au retour au jeu et de la situation actuelle de la saison NBA, Ball ne reviendra pas cette saison. L’accent pour Ball sera mis sur l’élimination de cette gêne et un retour à 100% pour la saison 2023-24. »

Opéré à deux reprises du genou gauche en 2022, Lonzo Ball ressent effectivement toujours une gêne dans son articulation, et la deuxième opération n'a pas réglé le problème. Lors de son passage à Paris, avec les Bulls, il confirmait qu'il n'avait aucun calendrier précis sur un retour à la compétition. « Je n’ai pas vraiment de calendrier de reprise. Ça se décidera au jour le jour. J’essaie juste d’en faire un peu plus chaque semaine, en augmentant ma charge de travail. Je me déplace enfin, donc c’est plutôt bien, mais je n’ai pas vraiment de calendrier de reprise. »

Selon son coach, Billy Donovan, Ball se contente de courir sur un tapis roulant, de faire quelques courses sur le terrain, et il peut sauter et dunker. Mais rien de plus... Pour compenser son absence, et tenter de sauver une saison bien compromise, les Bulls ont fait venir Pat Beverley, l'ancien meneur des Lakers.