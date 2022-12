Sacramento craint le pire pour Domantas Sabonis

All-Star confirmé, Domantas Sabonis est devenu l'un des joueurs les plus complets de la NBA, au point de tourner à 17.9 points, 12.4 rebonds et 6.7 passes de moyenne. Il est carrément le meilleur rebondeur de la NBA, et il reste même sur deux triple-double de suite ! Malheureusement, vendredi soir, il s'est blessé dans la défaite face aux Wizards.

Selon ESPN, l'intérieur des Kings est touché à la main droite, et du côté du staff médical, on craint qu'il s'agisse d'une fracture. Le fils d'Arvydas doit passer des examens plus poussés, et une fracture pourrait l'éloigner pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois des terrains. Surtout s'il ne peut pas éviter l'opération.

Qui pour le remplacer ?

Ce serait un énorme coup dur pour le joueur, qui réalise sa meilleure saison en carrière, mais aussi pour les Kings qui n'ont jamais été aussi proches de retrouver les playoffs. La franchise de Sacramento n'a plus disputé les playoffs depuis 2006 ! C'est tout simplement la plus longue série de toute la NBA, et c'est justement grâce à Sabonis, mais aussi à l'arrivée de Mike Brown sur le banc, que l'équipe réalise un très bon début de saison au point d'être 6e de la conférence Ouest.

En l'absence de Sabonis, Brown pourrait se tourner vers Richaun Holmes s'il veut maintenir une présence physique dans la raquette, ou alors opter pour Trey Lyles, qui est plutôt un ailier-fort fuyant. A moins que la direction n'opte pour un recrutement extérieur, et il y a quelques beaux noms sans contrat, dont l'ancienne idole locale, DeMarcus Cousins.