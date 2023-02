Russell Westbrook va s'engager avec les Clippers

Depuis son transfert vers Utah, Russell Westbrook s'était laissé le temps de réfléchir à son avenir, de discuter avec les équipes intéressées par son profil et on savait qu'il allait prendre sa décision après le All-Star Game. Le match des étoiles s'est déroulé dimanche, et ce lundi, on apprend, via son agent qui a parlé à ESPN, que le meneur de jeu va bien négocier son départ du Jazz pour finalement rejoindre les Clippers !

Le MVP 2017 va ainsi rester à Los Angeles, mais plus aux Lakers, et va aussi reformer son duo avec Paul George, qui avait dit publiquement qu'il voulait voir Westbrook aux Clippers d'ailleurs, avec lequel il a joué deux saisons à Oklahoma City entre 2017 et 2019.

Pour les troupes de Tyronn Lue, l'arrivée de Westbrook est une bonne pioche puisque l'équipe manquait d'un pur meneur de jeu depuis les départs de Reggie Jackson et de John Wall. Et pour le joueur, malgré son passage aux Lakers assez difficile, c'est une bonne nouvelle aussi et une superbe occasion de rester dans une équipe compétitive, qui vise le titre NBA.

Néanmoins, Lawrence Frank, le président des Clippers, a échangé à plusieurs reprises avec Westbrook pour ne pas faire une erreur de casting et être certain qu'il allait accepter un rôle bien particulier. L'ancien meilleur marqueur de la ligue ne vient pas pour prendre la place de George ou Kawhi Leonard, ni pour enfiler les paniers, mais bien pour apporter de la création et faire les efforts en défense.