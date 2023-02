Bonne nouvelle pour Russell Westbrook et sa famille, ils n'auront pas besoin de déménager ! Le natif de Los Angeles, formé à UCLA, puis arrivé aux Lakers en 2021, vient d'arriver aux Clippers. Après 18 mois très compliqués aux Lakers, où il n'a jamais trouvé sa place aux côtés de LeBron James et Anthony Davis, Westbrook semble transformé par ce changement d'air, même s'il a juste traversé le trottoir d'en face.

« Je suis en NBA depuis longtemps, et recevoir un tel accueil de la part de gens qui vous veulent vraiment, ça compte beaucoup pour moi » apprécie l'ancien MVP. « Pour moi, il s’agit simplement de trouver le moyen d’être utile aux autres. C’est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et c’est ce que je vais faire : m’assurer que je peux simplifier le jeu de tous les gars qui sont ici, les aider à trouver leurs spots, à découvrir ce qu’ils aiment, ce qu’ils n’aiment pas. Et cela va être un processus pour moi, mais je suis prêt à relever le défi et j’ai hâte de le faire. »

Le jeu sans ballon, la clé de la réussite

Du côté de son coach, Tyronn Lue, le défi sera d'intégrer Westbrook dans un collectif. L'ancien meneur du Thunder n'est efficace que lorsqu'il a le ballon en main. Sauf qu'aux Clippers, il y a déjà Paul George, qu'il a connu au Thunder, et Kawhi Leonard pour jouer l'isolation, ou même monter la balle.

« On ne tourne pas à un triple-double de moyenne sans avoir la balle dans vos mains » rappelle le coach des Clippers. « Nous savons qu’il peut créer du jeu et jouer juste. Le plus important, c’est ce que nous allons faire quand il n’a pas le ballon. Ce que nous allons faire avec lui, comment nous allons l’utiliser. Cela va prendre un peu de temps. Lorsque vous êtes un MVP et un futur Hall of Famer, vous devez changer votre jeu dans certains domaines, et nous devons l’aider. Cela va prendre un peu de temps, parce que vous avez été habitué à jouer d’une certaine façon, un certain style de basket toute votre carrière, et c’est ce qui fait de lui Russell Westbrook. Donc nous ne voulons pas du tout lui enlever ça. Mais quand il n’a pas le ballon, il faut juste trouver des éléments qu’il peut faire sans ballon et qui ont un impact sur le jeu, sur la victoire et sur notre équipe aussi. Donc nous allons faire ça. »

Une chose est sûre, aux Clippers, on ne veut surtout pas que Westbrook joue contre-nature. « S’il en fait trop, ou pas assez, je lui ferai savoir » assure Tyronn Lue. « Mais nous voulons qu’il soit le joueur qu’il est, le MVP, le Hall of Famer, tout ce qu’il apporte chaque soir. Nous voulons qu’il soit cette personne, ce joueur. Et puis nous devons juste nous assurer qu’il reste dans le cadre de notre équipe et de ce que nous essayons de faire collectivement. »