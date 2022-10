Russell Westbrook testé comme 6e homme aux Lakers

Est-ce juste un test, ou une première étape ? Alors qu’il avait expliqué vouloir faire jouer les membres de son « Big Three » à tour de rôle dans cette présaison, pour tester différentes choses, Darvin Ham va tester Russell Westbrook comme 6e homme.

Ce soir, lors du dernier match de préparation des Los Angeles Lakers, face aux Sacramento Kings, le MVP 2017 sortira en effet du banc alors que Pat Beverley, Kendrick Nunn, LeBron James, Anthony Davis et Damian Jones seront eux dans le cinq majeur de Los Angeles.

L’expérience a pour but de libérer Russell Westbrook, qui a bien du mal à trouver sa place aux côtés de LeBron James. Avec les remplaçants, il pourrait jouer son jeu, balle en main, en mettant du rythme dès que possible et en attaquant les défenses adverses sans avoir à marcher sur les pieds du « King ». Il faudra donc voir si ce replacement de l’ancien joueur du Thunder, des Wizards et des Rockets parviendra à le relancer, après une dernière saison très compliquée.

Un replacement qui avait déjà été suggéré l’an passé par Frank Vogel, mais que Russell Westbrook avait alors refusé. Il faut dire qu’il n’a pas été remplaçant depuis sa saison rookie. Cela fait donc 14 ans qu’il est dans le cinq majeur de ses équipes…