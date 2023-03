Russell Westbrook s'en veut après la défaite face au Magic

Sans Kawhi Leonard, ménagé, les Clippers ont cédé face au Magic, à domicile, mettant fin à leur série de quatre victoires consécutives. Avec ses 14 points à 5/14 au tir, 5 rebonds, 9 passes décisives mais aussi 6 ballons perdus, Russell Westbrook a souffert, se faisant dominer par Markelle Fultz, auteur de son côté de son meilleur match offensif en carrière avec 28 points, mais aussi 6 rebonds, 4 passes et 4 interceptions !

« Honnêtement, celle-ci est pour moi. J'aurais pu être meilleur. J'ai bien commencé. Mais en deuxième mi-temps, j'ai été horrible. Je dois faire un meilleur boulot en deuxième mi-temps pour aider les autres, dans le quatrième quart-temps en particulier. Ils n'y sont pour rien. Honnêtement, c'est de ma faute », a reconnu Russell Westbrook après le match.

Il a toutefois pu compter sur le soutien de Paul George.

« C'est un professionnel, un vétéran, un joueur du Top 75 de l’histoire de la NBA. Il va s'en sortir », a assuré PG. « Il sait qu'il doit rester confiant, il sait que nous lui faisons confiance, que nous sommes derrière lui, et qu'il va rester en « mode attaque ». Je ne m'inquiète jamais des tirs de Russ. Je sais juste ce qu'il apporte et sa valeur pour l'équipe. Et c'est plus important que tout. Il fait tellement d'autres choses que je m'en fiche. Il joue dur et c'est un gars avec qui j'ai envie d’aller me battre ».