Russell Westbrook se sent chez lui aux Clippers

Privés de Paul George pendant l'intégralité de la série et de Kawhi Leonard après les deux premiers matches, les Clippers ont logiquement été éliminés par les Suns en cinq rencontres au premier tour des playoffs. Néanmoins, ils ont montré un beau visage, en luttant les armes à la main. C'est en partie grâce aux performances de Russell Westbrook.

Le meneur de jeu, en perte de vitesse avec les Lakers en début de saison, a tourné à 23.6 points, 7.6 rebonds, 7.4 passes, 1.4 contre et 1.2 interception de moyenne face à Phoenix. « J’espère que vous avez vu qu’il en avait encore beaucoup sous le capot », souligne Tyronn Lue. « J’espère qu’il sera de retour avec nous la saison prochaine. Mais cela a ouvert les yeux à beaucoup d’équipes qui pourraient le vouloir et il pourrait être vraiment payé. Mais je veux qu’il revienne, c’est certain. »

Paul George, lui aussi, n'est pas avare en matière de compliments. « Il est redevenu le Westbrook qu’il était et que nous savions tous qu’il l’était encore. Je me suis porté garant de sa présence ici. Je me porte garant de son retour. Je pense qu’il apporte beaucoup à son équipe et qu’il est le leader dont nous avons besoin au poste de meneur de jeu pour l’avenir et j’aimerais beaucoup qu’il revienne. »

Si les Clippers veulent faire revenir le MVP 2017, ce dernier a également apprécié son temps à Los Angeles. « Une chose que je peux vous dire, c’est que j’aime cet endroit. J’aime les gens, les fans qui m’ont accueilli, moi, mais aussi ma famille et mes amis proches. Je sais que la saison est terminée et qu’il s’est passé beaucoup de choses, mais je suis reconnaissant. J’aime vraiment être ici. »

Libre cet été, Westbrook est très élogieux sur la seconde franchise de la ville, estimant qu'elle est « bien gérée du premier au dernier étage ». « C’est aussi un environnement heureux et agréable, on ne voit pas ça partout », ajoute-t-il.