Russell Westbrook - Kevin Durant : des retrouvailles en playoffs

Après avoir disputé plus de 600 matches ensemble, et mené le Thunder jusqu'en finale NBA, Kevin Durant et Russell Westbrook ont pris des chemins différents en 2016. C'est Durant qui avait choisi de rejoindre les Warriors avec qui il gagnera deux titres. Resté à OKC dans un premier temps, Westbrook était furieux à l'époque contre son coéquipier, passé chez l'ennemi. Comme si tous les deux ne pouvaient pas gagner un titre ensemble...

Westbrook l'a finalement imité en retrouvant James Harden chez les Rockets. Ce ne sera qu'une étape puisque l'ancien MVP va finalement changer plusieurs fois d'équipes, pour finalement atterrir aux Clippers il y a deux mois. Même parcours tortueux pour Durant, qui est passé par Brooklyn, avant de demander à partir à Phoenix cet hiver. Sept ans après leur séparation, ils vont s'affronter pour la première fois en playoffs, et Westbrook assure qu'il n'y a aucune motivation supplémentaire.

« Ça va être normal pour moi. Je crois que les gens imaginent que c'est toujours la guerre entre nous ou quelque chose du genre. Mais il n'y a pas de guerre, en aucun cas. Je crois que c'est plus une histoire pour les médias, pour faire parler les gens », estime Westbrook. « Je n'ai que du respect pour lui, ce qu'il a fait de sa carrière, sa capacité à rebondir après une grosse blessure. Il n'y a vraiment pas de problème entre nous, même s'il sait que je vais me battre, et que je sais qu'il va se battre lui aussi. C'est tout ».

Il reconnaît tout de même que l'idée de défier son ancien partenaire l'enthousiasme. « Je crois que c’est la première fois ? » demande Russell Westbrook à propos de cette série à venir face à Kevin Durant. « Je ne m’en souviens pas… Donc, ça va être bien. C’est excitant. »