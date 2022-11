Russell Westbrook intéresse de nouveau des équipes

Tout va très vite en NBA. Après quelques matches et face au début de saison raté des Lakers, Russell Westbrook s'était retrouvé au centre des critiques voire des moqueries. Puis, son coach Darvin Ham a décidé de l'utiliser en sixième homme de luxe. Le MVP 2017 commence donc désormais les rencontres sur le banc et il est plus à l'aise et bien plus efficace dans ce rôle de remplaçant, avec 18.6 points de moyenne.

Les Lakers n'ont certes pas remonté la pente pour autant, avec seulement deux victoires en onze matches, mais un Westbrook plus tranchant aiguise l’appétit des autres équipes. La franchise californienne aurait ainsi reçu quelques coups de fil, afin de savoir si l'ancien joueur du Thunder ou des Rockets est toujours disponible.

Le meneur de jeu est très cher (47.1 millions de dollars) mais il est aussi en fin de contrat à l'issue de la saison 2022/2023, ce qui est un argument non négligeable pour des franchises qui voudraient avoir de l'argent à dépenser cet été. Certaines évoquent aussi l’intérêt des Lakers pour Bradley Beal (donc un possible échange avec Westbrook, qui a déjà joué dans la capitale américaine), mais cela reste encore très flou puisque l'arrière de Washington a prolongé son contrat l'été dernier avec un accord à 251 millions de dollars sur cinq saisons. Et comme les Wizards réalisent un début de saison correct, pourquoi le All-Star aurait-il des envies d’ailleurs ?

En tout cas, si Russell Westbrook semble revenir dans les rumeurs de transfert, un nom a déjà été écarté, outre LeBron James évidemment : Anthony Davis. Los Angeles n'aurait pas envie de se séparer de son intérieur, champion en 2020.