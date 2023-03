Russell Westbrook, 9e passeur de l'histoire en NBA

Russell Westbrook a dépassé Isiah Thomas. L’ancien leader des « Bad Boys » de Detroit dans les années 1980, champion avec les Pistons en 1989 et 1990, s’était ainsi arrêté à 9 061 passes décisives. Avec ses trois offrandes face aux Knicks, le MVP 2017 en a désormais une de plus.

"C'est évident que faire partie de ce classement, c'est génial", a commenté Russell Westbrook après la victoire de son équipe. "En tant que meneur de jeu, et vu les commentaires que j'ai supportés dans ma carrière, être dans les meilleurs passeurs, c'est quelque chose."

Paul George a aussi rendu hommage à son coéquipier.

"C'est un Hall of Famer, un des meilleurs meneurs de jeu de tous les temps. On ne peut comparer Westbrook à aucun autre joueur. Il a suivi son propre chemin et a été unique dans cette voie. Il est parmi les très grands, les meilleurs de l'histoire. Il faut rendre à César ce qui appartient à César."

C’est Oscar Robertson qui est désormais devant Russell Westbrook, à la 8e place. Mais il faudra de la patience pour s’emparer de celle-ci car le “Big O” compte 9 887 passes, soit plus de 800 d'avance sur l'ancien joueur du Thunder, des Rockets, des Wizards et des Lakers.