Rudy Gobert suspendu pour le play-in !

Ses excuses n’ont pas suffi. Les Wolves ont décidé de sanctionner Rudy Gobert après son coup de poing sur Kyle Anderson lors du dernier match de la saison régulière. Conséquence de ce geste : le Français ne sera pas de la partie face aux Lakers pour le play-in.

Un geste fort de la part de la franchise du Minnesota qui évoluera également sans Jaden McDaniels ou Naz Reid. Et ceci, alors qu’il s’agit du match le plus important de leur saison. Hôtes de cette rencontre, les Lakers de LeBron James, Anthony Davis et consorts, ont une occasion en or de confirmer leur 7e place au classement en s’imposant et ainsi de composer leur ticket pour les playoffs.

En cas de défaite, les Wolves, actuellement 8e, affronteraient le vainqueur de la rencontre entre Pelicans (9e) et Thunder (10e), dans l’autre première manche de play-in. Et en cas de deuxième match de play-in pour les Wolves, l'ancien pivot du Jazz serait susceptible de jouer car sa suspension ne devrait pas excéder une rencontre.