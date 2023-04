Rudy Gobert s'excuse après son coup de poing sur Kyle Anderson

Les Wolves n'oublieront jamais cette dernière soirée de saison régulière ! Alors que l'équipe était à la lutte pour une place au "play-in", la franchise a vécu deux incidents rares coup sur coup. Jaden McDaniels, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la NBA, s'est fracturé la main en frappant un mur, et Rudy Gobert a frappé Kyle Anderson lors d'un temps-mort.

L'image a fait le tour de planète et ses réseaux sociaux, et au milieu de la nuit, le Français s'est excusé sur les réseaux sociaux. « Mes émotions ont pris le dessus sur moi. Je n’aurais pas dû réagir comme ça, quoi qu’on se dise. Je veux présenter mes excuses aux fans, à la franchise, et particulièrement à Kyle, qui est quelqu’un que j’aime vraiment et que je respecte comme coéquipier ».

Mais pourquoi a-t-il frappé son coéquipier ? En fait, Gobert, touché au dos, n'était pas au mieux avant le match, mais il avait tenu à aider ses coéquipiers. Sauf qu'il avait dû mal à se déplacer, et juste avant le temps-mort, il fait deux erreurs coup sur coup : il laisse Brandon Ingram marquer facilement, puis il réceptionne mal une passe, et ça donne deux nouveaux points faciles aux Pelicans. Voilà ce qui a provoqué la colère d'Anderson. Le Français lui a fait remarquer qu'il n'aidait pas au rebond. Le ton est monté, et Gobert a pété un câble.

« Les esprits s’échauffent… On est au milieu d’un match, un match que nous voulons tous gagner, un match important, c’est tout » a régi Anderson. « Vous savez, ce sont des choses qui arrivent, et ce n’est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive. Nous allons avancer. Nous voulons gagner des matches. C’est tout. Nous allons garder cela pour nous. Ce n’est pas la première fois que quelqu’un s’en prend à moi. Je pense que nos esprits se sont échauffés. C’est tout. C’est comme ça. Nous en parlerons et nous passerons à autre chose. Nous sommes des adultes. »

Du côté de la direction, on juge la réaction de Gobert "inacceptable", et le Français est convoqué pour un entretien. cela pourrait déboucher sur une suspension, et elle interviendrait au plus mauvais moment puisque les Wolves affrontent les Lakers mardi soir avec comme enjeu, une place en playoffs !

Le coup de sang de Rudy Gobert !