Rudy Gobert regrette une nouvelle défaite rageante des Wolves

Minnesota aurait pu partir pour le All-Star Break dans le Top 6 à l’Ouest. Sauf que Rudy Gobert et ses coéquipiers ont encore lâché une avance de 20 points pour s’incliner à domicile face aux Wizards. De quoi frustrer le pivot (17 points, 19 rebonds, 3 contres).

"J'ai l'impression que c'est toujours la même histoire", peste le Français. "On a de l'avance et on perd le sens de l'urgence. On est dedans, on a vingt points d'avance, ils reviennent à huit points et on commence à perdre confiance. Et là, ça devient plus dur."

Anthony Edwards et ses camarades ont ainsi démarré très fort, en menant rapidement 30-10 sous l’impulsion du nouveau All-Star. Le problème, c’est que ce dernier a tendance à se déconcentrer, à l’image de son équipe, dès qu’il semble y avoir un peu de marge.

"Ils ont facilement été au cercle et on n'a pas su faire les stops, on n'a pas pris les rebonds non plus", analyse Chris Finch, le coach. "Mais c'est vraiment en attaque qu'on n'a pas été bon du tout. C'est ce qui nous coûte le match, les indécisions et les ballons perdus."

Et Rudy Gobert ne veut pas entendre parler de fatigue…

"On était fatigué de quoi ? On est là depuis deux jours. Eux devaient être plus fatigués que nous car ils étaient en road trip. C'est simplement une question de concentration, d'urgence, de maturité, et ça concerne tout le monde, moi le premier. Je dois faire mieux."