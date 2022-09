Rudy Gobert réagit au transfert de Donovan Mitchell

Coéquipiers pendant cinq ans au Utah Jazz, Rudy Gobert et Donovan Mitchell y sont devenus All-Stars et ils ont replacé la franchise de Salt Lake City sur la carte de la NBA. Sauf que leurs relations s'étaient compliquées depuis la crise du Covid-19, et comme l'équipe ne progressait plus, la nouvelle direction a décidé de transférer les deux ! Le Français a rejoint les Wolves début juillet, tandis que Mitchell va prendre la direction de Cleveland.

« Je pense qu’il a un avenir brillant », a répondu Rudy Gobert à Eurohoops. « C’est l’un des meilleurs jeunes à son poste. Il va continuer de s’améliorer. Je pense que c’est une grande opportunité pour lui de simplement intégrer un nouveau système, une nouvelle équipe et de pouvoir montrer ce qu’il peut faire. » Comme Gobert, Mitchell n'avait connu qu'une équipe en NBA, et comme Gobert, Mitchell va effectivement découvrir d'autres partenaires, un autre entraîneur et lui va même découvrir une nouvelle conférence.

Gobert comprend la stratégie du Jazz

Interrogé aussi sur la reconstruction entamée par le Jazz, qui s'est séparé de trois titulaires, Gobert sait que ça fait partie du jeu. Houston, OKC ou encore San Antonio sont passés par là ces derniers mois. « C’est ce que Danny Ainge a décidé de faire et parfois, il faut explorer toutes les options. C’est ce qu’ils ont fait. Le temps nous dira si c’était bien ou pas. Je pense qu’il a définitivement fait un excellent travail en obtenant le plus d’éléments possibles. »

Ancien président des Celtics, Danny Ainge est le nouveau homme fort du Jazz, et quelques mois après son arrivée, il a frappé très fort : en échange de ses deux All-Stars, il a récupéré 9 joueurs et 7 premiers tours de Draft !