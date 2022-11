Rudy Gobert placé à l'isolement

Même si tout le monde a repris une vie à peu près normale, le Covid n'a pas disparu, et en NBA, chaque semaine, des joueurs et des coaches sont placés à l'isolement après un test positif. C'est hélas le sort de Rudy Gobert puisque le staff médical des Wolves a annoncé que le pivot français devait suivre le protocole santé.

Pour le Français, c'est une 3e fois, puisqu'il avait déjà été testé positif en mars 2020 et en janvier 2022. Sur le parquet vendredi soir face aux Bucks, le Français ne jouera donc pas ce soir contre les Rockets, et sans doute qu'il sera contraint de manquer un ou deux matches de plus.

Arrivé à Minnesota au début de l'été en provenance du Jazz, Gobert a repris ses standards habituels avec 12.6 points, 13.9 rebonds et 1.6 contre de moyenne mais son intégration est lente avec des coéquipiers qui n'ont pas l'habitude de jouer avec ce type de pivot, plutôt défensif. Surtout qu'il partage la raquette avec Karl-Anthony Towns, qui jouait pivot avant son arrivée. Une expérience "twin towers" qui se traduit pour l'instant par un bilan négatif : 4 victoires pour 5 défaites.

Towns devrait donc reprendre sa place ce soir, pour la venue de Houston, et c'est Taurean Prince qui devrait intégrer le cinq de départ. A moins que Naz Reid, très bon en ce début de saison, ne soit choisi pour ne pas trop perturber l'équilibre de l'équipe.