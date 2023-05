Rudy Gobert et Anthony Edwards vont s'entraîner en France

Exemplaire lors du premier tour des playoffs face à Denver, Anthony Edwards s'impose naturellement comme le leader des Wolves, et même le "franchise player". On pensait qu'il serait le premier soutien de Karl-Anthony Towns mais dans l'attitude, et même l'efficacité, c'est désormais lui le patron des Wolves, et il le prouve en axant une partie de son été sur sa relation avec Rudy Gobert. Et ce sera en France !

« Sérieux, j’adore Rudy ! Lui et moi, on se comprend vraiment bien » explique le top scoreur de Minnesota dans le Star Tribune. « On se parle tout le temps et je pense qu’il peut s’améliorer sur la réception du ballon et les « jump hook ». Je lui dis tout le temps : ‘Rudy, je vais te lancer le ballon à chaque fois. Je veux que tu fasses un jump hook ou un dunk sur quelqu’un, et il me répond : « OK, j’ai compris ! ». Cet été, nous allons nous réunir et travailler ensemble. »

Contrairement à Donovan Mitchell, Edwards semble prêt à s'appuyer sur le Français pour que l'équipe progresse, et c'est une simple question de confiance.

« Rudy m’a dit de lui faire confiance, et j’ai commencé à le faire. Je lui a donné la balle, et il a fait le bon geste. Il n’a cessé de faire le bon choix dans la raquette, qu’il s’agisse de finir au cercle ou de ressortir le ballon. J’ai confiance en lui. En fait, une fois qu’on a trouvé des solutions, on s’est vraiment éclaté. Je suis impatient de le faire à nouveau ».*