Rockets: Gordon affiche ses ambitions 

Battus en demi-finale puis en finale de la conférence Ouest ces deux dernières saisons par les Warriors, les Rockets comptent bien mettre fin à cette série. Chris Paul est parti, Russell Westbrook est arrivé et même s’il est impossible de savoir si l’association de ce dernier avec James Harden fonctionnera, les Texans auront encore leur mot à dire lors de cette nouvelle saison, qui débute le 23 octobre prochain.

Tout juste prolongé pour la modique somme de 76 millions de dollars sur les quatre prochaines saisons, Eric Gordon affiche clairement l’ambition de la franchise de Houston, dans une interview accordée à The Athletic: "Il est clair qu’avec ce type de noyau dur, on est vraiment concentré sur le fait de gagner. Je pense que c’est la meilleure chance en carrière pour la plupart de nos joueurs, donc on doit commencer à gagner des titres. On a une vision claire et on sera bon pendant un moment. On veut simplement remporter un trophée."

"Il n’y a pas de franchise parfaite. Houston a un très bon public, de superbes fans, une belle ville. Des grands coaches et staffs aussi. Ça rend les choses plus faciles, d’être dans une équipe qui gagne. Depuis que je suis ici, on n’a pas fait une saison à moins de 54 victoires (53 en réalité, ndlr). On veut faire partie de ce genre de franchise. Tout le monde veut gagner beaucoup d’argent mais c’est bien mieux d’être dans une bonne franchise", conclut l'arrière de 30 ans.