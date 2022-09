Robert Williams III absent pour la reprise ?

Robert Williams III avait disputé les derniers playoffs en serrant les dents. En effet, le pivot des Boston Celtics avait subi une rupture du ménisque du genou gauche en amont, et avait dû être opéré. Il était finalement rapidement revenu pour aider son équipe à atteindre les finales, perdues, face aux Golden State Warriors.

Le problème, c’est que la blessure semble n’avoir pas guéri puisque ESPN annonce que Robert Williams III doit à nouveau passer sur la table d’opération, pour une procédure au niveau, toujours, de son genou gauche…

Encore une fois, on parle d’une absence de 4 à 6 semaines, ce qui fait que le pivot a de grandes chances de manquer le début de la saison régulière, les Celtics reprenant face aux Sixers le 18 octobre prochain. Il est en tout cas certain de rater le l’intégralité du "training camp" et de la présaison de sa formation.

Pour Boston, c’est une nouvelle mauvaise nouvelle, après la blessure de Danilo Gallinari. Recruté pour renforcer le banc, l’Italien a ainsi été touché à un ligament croisé du genou, et il n’est pas certain qu’il puisse jouer de la saison.