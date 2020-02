Rising Stars Challenge : Miles Bridges n'est passé inaperçu

A regarder les noms des joueurs élus MVP lors d’un Rising Stars Challenge (Zach LaVine, Kyrie Irving, Kevin Durant, Carmelo Anthony, Jason Richardson, Allen Iverson,...), Miles Bridges peut s’estimer fier d’avoir ajouté le sien à cette liste prestigieuse. Si Eric Paschall ou Collin Sexton auraient également pu prétendre à ce titre, l’ailier des Charlotte Hornets a su allier efficacité et spectacle, le cocktail parfait pour prétendre à cette récompense dans ce type de match.

Bridges sonne la révolte

Bridges a notamment insufflé le réveil dans son équipe en seconde période en passant 15 de ses 20 points inscrits dans cette rencontre. Mal en point, en première période, Team USA accusait un retard de 10 points à la pause (81-71), avant de finalement s’imposer de manière autoritaire (151-131). Pour les fantaisies, le natif de Flint n’était pas en reste et a signé quelques dunks spectaculaires qui ont fait se lever la salle. L’un deux, en alley-oop après avoir fait rebondir le ballon sur la planche, restera comme l’un des gestes de la soirée.

Une feuille de stats raisonnable

Avec 20 points, 5 rebonds et 5 passes décisives, Bridges ne termine finalement pas meilleur marqueur de la rencontre, laissant cette distinction à RJ Barrett (29 points). Avec cette rencontre, Bridges s’est en tout cas affirmé comme un des tous meilleurs jeunes de la NBA, lui qui tourne cette saison à 13 points et 5 rebonds de moyenne par match. Son équipe de Charlotte, 11eme à l’Est, aura bien besoin de ce type de performance pour accrocher une place en play-offs cette saison.