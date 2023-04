Ricky Rubio toujours en quête de sensations

Retour au jeu compliqué pour Ricky Rubio. Gravement blessé au genou en décembre 2021, alors que l’Espagnol était en très grande forme et s’imposait comme un maillon essentiel du renouveau des Cavaliers, il a du mal à retrouver son meilleur niveau depuis son retour.

Back-up de Darius Garland, il n’affiche cette saison que 5.2 points, 3.4 passes et 2.0 rebonds en 17 minutes de jeu, à 35% au shoot, dont 27% à 3-points…

« Je me trouve dans une bonne situation, mais je suis toujours en train d’essayer de redevenir qui j’étais », assure-t-il. « Mon rôle est différent par rapport à l’année dernière et j’essaie de comprendre comment être efficace. J’estime avoir encore quelques vitesses à passer et j’espère pouvoir le faire en playoffs, pour aider l’équipe autant que possible. »

Moins utile suite aux arrivées de Donovan Mitchell et Caris LeVert, Ricky Rubio a ainsi du mal à reprendre du rythme, trois mois après son retour sur les parquets.

« J’essaie de retrouver mon rythme, c’est difficile de revenir au beau milieu de la saison », admet le meneur de 32 ans. « Mentalement, tu penses être prêt mais, physiquement, il faut l’être également. Tu as peur du contact au début, il faut le chercher et s’y réhabituer. J’ai douze ans d’ancienneté dans la ligue et c’est l’un de mes plus gros défis. Tu ne veux pas couper le rythme de l’équipe quand elle gagne, mais tu as aussi besoin d’enchaîner. Donc il s’agit de trouver le bon équilibre. »