Ricky Rubio se rapproche du retour

Darius Garland va bientôt pouvoir souffler plus sereinement. Ricky Rubio, son remplaçant à la mène, se rapproche en effet du retour à la compétition. Touché par une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche à la fin de l'année dernière, il n’a plus joué depuis.

Mais son coach a de bonnes nouvelles le concernant : il va pouvoir faire de plus en plus de choses à l'entraînement, y compris participer aux cinq contre cinq. « Il a reçu le feu vert pour ça. Maintenant, il doit suivre la progression pour être prêt à jouer un match NBA. C'est une histoire de conditionnement, d'être capable d'être bousculé et de réagir sans hésiter. C'est quelque chose qu'on ne veut pas précipiter. Mais il va dans la bonne direction », décrit J.B. Bickerstaff.

On rappelle que l’Espagnol avait été transféré à son grand regret par les Wolves à l'entame de la saison 2021-2022 vers la franchise de l'Ohio où il s’était très bien intégré. En plus de signer sa meilleure moyenne en carrière aux points - 13 points mais seulement 36% aux tirs - malgré un statut de remplaçant, il avait joué un rôle de mentor auprès de Darius Garland, devenu le meneur titulaire indiscutable.

Quel impact ?

En raison de sa grave blessure au genou, Cleveland l’avait envoyé dans l'Indiana pour récupérer Caris LeVert. Mais le courant était si bien passé que les Cavs avaient re-signé l'Espagnol quelques mois plus tard.

Tout l’enjeu étant maintenant de savoir si Cleveland va retrouver le même meneur d’hommes que la saison passée. « Je pense que dans ses moments, il peut l'être. Mais notre priorité et notre objectif est de le protéger. Pour être réaliste, est-ce que je le vois jouer 30 ou 35 minutes comme l'an dernier ? Non. Mais je crois que dans ses minutes et dans son rôle, il peut avoir un impact considérable », rétorque son coach.